55-річна Білик оголила стегно у ліжку та поставила провокаційне питання

Співачка Ірина Білик епатажно увірвалася в Insta-стрічку.

55-річна виконавиця спокусливо оголила стегно і запитала, у який спосіб можна потрапити у шоубізнес.

"Чи вважаєте ви, що в великий шоу-бізнес можна потрапити тільки через ліжко?", - поцікавилася Ірина у фанатів.

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Цікаво, чи містить запитання Білик прихований сенс?

Як відомо, Білик з тих жінок, поряд з якими слово епатаж набуває нейтрального відтінку. Раніше зірка влаштовувала яскравий фотосет у строкатій хустці, окулярах та напівпрозорих пальчатках.