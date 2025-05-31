55-річна Білик оголила стегно у ліжку та поставила провокаційне питання
Співачка Ірина Білик епатажно увірвалася в Insta-стрічку.
55-річна виконавиця спокусливо оголила стегно і запитала, у який спосіб можна потрапити у шоубізнес.
"Чи вважаєте ви, що в великий шоу-бізнес можна потрапити тільки через ліжко?", - поцікавилася Ірина у фанатів.
Як відомо, Білик з тих жінок, поряд з якими слово епатаж набуває нейтрального відтінку. Раніше зірка влаштовувала яскравий фотосет у строкатій хустці, окулярах та напівпрозорих пальчатках.
Приєднуйтесь до дискусії