"Весняний гламур": Білик у хустці і блакитних рукавичках вразила яскравим луком
Співачка Ірина Білик здивувала яскравим блакитно-рожевим весняним образом.
На фото 54-річна зірка показалася у строкатій хустці, окулярах та напівпрозорих пальчатках.
Свій образ Ірина залишила без назви, однак запропонувала підписникам придумати, як підписати фото.
"Мода без меж: сміливий стиль і бездоганна впевненість", "весняний гламур", "надія жива", "весняночка", "привіт, весна", - залишила низку коментарів аудиторія.
До речі, з хусткою Ірина не помилилася, адже вона є головним трендом 2025-го. Раніше ТаблоID розказував, які головні убори будуть актуальні цьогоріч.
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