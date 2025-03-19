"Весняний гламур": Білик у хустці і блакитних рукавичках вразила яскравим луком

Співачка Ірина Білик здивувала яскравим блакитно-рожевим весняним образом.

На фото 54-річна зірка показалася у строкатій хустці, окулярах та напівпрозорих пальчатках.

Свій образ Ірина залишила без назви, однак запропонувала підписникам придумати, як підписати фото.

А як би ви назвали такий лук? фото з Instagram

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"Мода без меж: сміливий стиль і бездоганна впевненість", "весняний гламур", "надія жива", "весняночка", "привіт, весна", - залишила низку коментарів аудиторія.

До речі, з хусткою Ірина не помилилася, адже вона є головним трендом 2025-го. Раніше ТаблоID розказував, які головні убори будуть актуальні цьогоріч.