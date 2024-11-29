"Щоб сховати все, що виросло": Білик приміряла традиційне японське вбрання і поділилася враженнями. Відео
Співачка Ірина Білик показалася у своєму Instagram в несподіваному образі. Перебуваючи в Японії, зірка приміряла традиційний національний костюм.
Вжившись у образ японки, 54-річна Іра продріботіла назустріч камері та поділилася своїми враженнями від кімоно.
"Як вам? Але що я хочу вам сказати: костюм японки -він зроблений для того, щоб сховати все, що в тебе виросло, зробити талію більшою, тому що тут на мені стільки подушок, якби ви це відчували...", - сказала Білик.
"Так що я все одно обираю українське намисто, український віночок. А зараз я, напевно, зможу лише пів години в цьому пробути", - зізналася співачка.
Нагадаємо, ТаблоID пригадував, як упродовж років змінювався образ Ірини Білик.
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