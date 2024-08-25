Федишин у міні та з українським прапором посвітила засмаглими ногами на мосту в Празі. Фото
Співачка Ірина Федишин потішила шанувальників новими фото, які наробила у Празі. Світлинами вона поділилася у своєму Instagram.
На кадрах співачка позує у білій мінісукні на тлі річки Влтави, а також загорнутою у прапор України
У своєму дописі зірка подякувала за концерт та донати для військових.
"Українці - могутня та сильна нація. Щаслива, що піснею можемо об'єднуватися заради перемоги", - написала Федишин.
Нагадаємо, минулого місяця Ірина Федишин та її чоловік, продюсер Віталій Човник відсвяткували 18-ту річницю шлюбу.
Як відомо, раніше співачка заінтригувала прихильників кадрами з кліпу, через які вони запідозрили її у вагітності. Пізніше Федишин спростувала чутки.
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