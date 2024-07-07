Федишин яскравим фото привітала "своє сонечко" з 9-річчям

Фото з Instagram Ірини Федишин

37-річна співачка Ірина Федишин ніжно привітала свого молодшого сина Олега з днем народження. Хлопчику виповнилося 9 років.

Привітання співачка опублікувала у своєму Instagram.

Ірина поділилася з підписниками фото, на якому позує зі своїм сином. На кадрі співачка одягнута в обтислу білу майку та помаранчеві штани. В одній руці вона тримає свічки "Happy birthday", а іншою обіймає Олежика, який видуває мильні бульбашки.

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"Мій Олежику, моє сонечко, сьогодні тобі виповнилося 9 років. Любимо тебе безмежно. Рости здоровим і щасливим. Нехай в Україні якнайшвидше настане мирне небо", - написала Федишин під фото.

Нагадаємо, у Ірини Федишин та її чоловіка, продюсера Віталія Човника є ще старший син, 13-річний Юрій.

Як відомо, нещодавно Ірина заінтригувала підписників округлим животиком, з яким з'явилася у нову кліпі "Секрет". Шанувальники подумали, що вона чекає на третю дитину, проте співачка спростувала це, але зазначила, що хоче ще одну дитину.