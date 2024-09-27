"Хочу бути кращою версією себе": Сопонару в сексі-спідньому млосно посвітила принадами для фото

Актриса Ірина Сопонару поділилася з шанувальниками новим романтичним та, водночас, чутєвим і звабливим фотосетом.

37-річна зірка "Ліги сміху" та "Жіночого кварталу" постала перед камерою у спідньому і прозорій накидці.

Ірина попозувала для гарячих фото

Позначивши у Instagram-дописі фотографку, Ірина зазначила, що та бачить її такою.

"Такою я і є. Усміхнена, добра, нетерпляча, емпатійна, інколи літл біччі (трохи стерво - ред.), але справжня", - зізналася Сопонару.

"І так, я працюю над собою, я хочу бути кращою версією себе. Без осуду, без заздрощів, без злості. І дякувати Богу, в мене все виходить. Всім добра", - додала вона.

На цих кадрах зірка така, як вона є насправді

Сопонару прагне стати кращою версією себе

Авторка фотографій на своїй сторінці теж опублікувала добірку фото Сопонару.

Нагадаємо, Ірина не приховує, що її бюст - результат роботи пластичного хірурга. "Апгрейд" своїх принад зірка зробила кілька років тому.

Як відомо, в травні Сопонару вийшла заміж за свого коханого-британця.