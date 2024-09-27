"Хочу бути кращою версією себе": Сопонару в сексі-спідньому млосно посвітила принадами для фото

Марія Ткаченко 27 вересня, 12:00
Ірина Сопонару
Фото ph.violetta

Актриса Ірина Сопонару поділилася з шанувальниками новим романтичним та, водночас, чутєвим і звабливим фотосетом.

37-річна зірка "Ліги сміху" та "Жіночого кварталу" постала перед камерою у спідньому і прозорій накидці.

Актриса Ірина Сопонару

Ірина попозувала для гарячих фото

Позначивши у Instagram-дописі фотографку, Ірина зазначила, що та бачить її такою.

Зірка Жіночого кварталу Сопонару

"Такою я і є. Усміхнена, добра, нетерпляча, емпатійна, інколи літл біччі (трохи стерво - ред.), але справжня", - зізналася Сопонару.

"І так, я працюю над собою, я хочу бути кращою версією себе. Без осуду, без заздрощів, без злості. І дякувати Богу, в мене все виходить. Всім добра", - додала вона.

Комікеса Ірина Сопонару

На цих кадрах зірка така, як вона є насправді

Зірка Ліги сміху Ірина Сопонару

Сопонару прагне стати кращою версією себе

Іра Сопонару

Авторка фотографій на своїй сторінці теж опублікувала добірку фото Сопонару.

Нагадаємо, Ірина не приховує, що її бюст - результат роботи пластичного хірурга. "Апгрейд" своїх принад зірка зробила кілька років тому.

Як відомо, в травні Сопонару вийшла заміж за свого коханого-британця.

Читайте також:

"Вивчив мову за 4 місяці": Сопонару розказала про весілля з коханим-британцем

"Бубочка" Сопонару розказала, як сприймає хейт, як підтримує форму та скількох дітей хоче

"Наречена виглядала як суперзірка": Сопонару показала свої весільні фото

Приєднуйтесь до дискусії
Загрузка...
Останні матеріали
Більше матеріалів