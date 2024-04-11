"Небезпечний" Дорн із подвійним підборіддям нагадав про себе в мережі. Фото

ТаблоID 11 квітня, 17:30

Музикант Іван Дорн, який після початку повномасштабного вторгнення оселився з родиною в Парижі, вперше за кілька місяців показався у своєму Instagram.

Співак виклав фото себе і кумедно його підписав.

"Це я в рингу (чорний кут) і чекаю на початок. Готуйся). Дуже небезпечна людина!👹 Знайомтесь, будь ласка, моє подвійне підборіддя…", - пожартував Ваня.

35-річний Дорн нагадав про себе чорно-білим фото

35-річний Дорн нагадав про себе чорно-білим фото


Нагадаємо, після початку великої війни Дорн, який до того активно працював у Росії, заявив, що серед його аудиторії більшість - це адекватні росіяни. Також він назвав Дудя пропагандистом і заспівав народну пісню на згадку про рідний Славутич.

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Дорн
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