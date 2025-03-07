"Тиснули на голову всю ніч": Онуфрійчук показала, як зробити домашню укладку на м'які бігуді
Телеведуча та засновниця фонду IvAlive Іванна Онуфрійчук показала, як самостійно зробити гарні пасма.
У своєму Instagram 38-річна красуня зробила укладку на м'які бігуді і похизувалася результатом.
Однак є нюанс, - бігуді слід тримати впродовж усієї ночі.
Окрім лайфхаків для волосся у Іванни є і свої секрети збереження краси та молодості обличчя. Раніше вона розказувала про найдорожчі і найдешевші доглядові засоби, б'юті табу та невдалі процедури краси.
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