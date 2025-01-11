"Мене це засмучує": Онуфрійчук в обіймах чоловіка зізналася, як поява сина змінила їхнє подружнє життя

Фото з Instagram Іванни Онуфрійчук

Колишня телеведуча Іванна Онуфрійчук залишається відвертою зі своїми підписниками та чесно розповідає про зміни у своєму житті, зокрема й подружньому, після народження сина Адама.

В Instagram Іванна показалася в обіймах чоловіка Алмаза та зізналася, що вони з коханим зараз більше батьки, ніж закохана пара.

"Усе частіше ловлю себе на думці, що поява дитини змінює стосунки в парі і як важливо при цьому, щоб за роллю батьків ми не забували, що ми, в першу чергу, одне для одного чоловік та дружина", - написала Онуфрійчук.

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Іванна зауважила, що поява сина дійсно вплинула на її стосунки з чоловіком.

"Ми з коханим відчуваємо неймовірну вдячність одне одному за те, що наша любов подарувала нам такого чудового хлопчика. Адамчик щодня вчить нас більшої любові, турботи про свою половинку. Ми стали уважнішими не лише до дитини, а й одне до одного", - зазначила колишня телеведуча.

Онуфрійчук пояснила, що після народження сина, її чоловік почав краще розуміти, наскільки емоційно-психологічний стан мами важливий для малюка, і слідкує, щоб вона не була виснажена.

"Я тепер бачу в ньому не лише свого чоловіка, а й батька нашої дитини, який піклується про нас, робить все, аби ми почувалися комфортно. Наша любов та розуміння зміцнішали за цей період", - наголосила вона.

Іванна чесно розповіла про зміни у стосунках з чоловіком

"Але при цьому, я відчуваю, що зараз ми більше батьки, аніж закохана пара. У нас стало менше тієї романтики та іскри, які були раніше. Ми майже не ходимо на побачення, не святкуємо річницю наших стосунків 8-го числа кожного місяця. Відверто кажучи, моментами мене це засмучує, бо для мене наша романтика та увага чоловіка завжди були важливими. А зараз за підгузниками та дитячим плачем на це і часу не вистачає, і ми ніби забули про це", - пожалілася Іванна.

За її словами, вона розуміє, що почуття між нею та чоловіком не змінилися, і вони продовжують любити одне одного.

"Та все ж мені не вистачає моментів, де є лише ми вдвох і наша пристрасть, де я маю достатньо енергії, щоб бути спокусливою для свого чоловіка. Ми розмовляємо про це, що я раджу робити кожній парі! Адже це допомагає зрозуміти, що відчуває ваш партнер і що ви можете зробити, аби змінити ситуацію", - зазначила Іванна.

Фото з Instagram Іванни Онуфрійчук

Онуфрійчук, щоправда, розповіла про успіхи від розмов про стосунки.

"Ми навчилися залишати дитину з бабусями, щоб провести час удвох, сходити на прогулянку або зустрітися з друзями. У перші місяці і це здавалося неможливим, а 10-15 хв наодинці вже були розкішшю. Тож тепер такі моменти цінуються по-особливому", - підсумувала вона.

До речі, Іванна Онуфрійчук ввела в оману своїх фоловерів. Річ у тім, що вона повідомила про народження сина на місяць пізніше, тож насправді її синочку 8 місяців, а не 7.

Також ТаблоID якось розповідав історію кохання колишньої телеведучої та її чоловіка Алмаза.