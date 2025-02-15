"Любов, яка не має меж": Онуфрійчук у День закоханих замилувала світлинами з синочком у червоних луках

Фото з Instagram Іванни Онуфрійчук

Колишня телеведуча Іванна Онуфрійчук у своєму Instagram замилувала чуттєвими фото зі своїм синочком Адамом, які наробила до Дня святого Валентина.

Іванна у довгому червоному атласному халаті з мереживом попозувала з сином на тлі букета з троянд та повітряних кульок у формі серця.

"Моя найголовніша Валентинка цього року. Любов, яка не має меж. Усмішка, яка наповнює серце теплом. Маленькі ручки, які обіймають найсильніше у світі", - написала Онуфрійчук.

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Зірка зазначила, що її чоловік Алмаз перебуває у відрядженні, тож вони з сином самостійно створюють собі романтичний настрій.

"Поки наш татко у відрядженні, ми намагаємось відчути атмосферу свята завдяки кулькам, квітам і солодощам. А вас вітаємо і бажаємо кожному пізнати істинне кохання, яке окриляє", - додала Іванна.

Іванна зацілувала сина для фото

Іванна з сином влаштували собі свято, поки їхній тато у відрядженні

Іванна зазнімкувала сина у пелюстках троянд

Нещодавно Іванна Онуфрійчук розповідала, як поява сина змінила її подружнє життя. Вона зазначила, що вони з чоловіком стали уважнішими одне до одного, проте їй не вистачає романтики.

Також ТаблоID розповідав історію кохання Іванни та Алмаза.