Оливкова олія, ботокс у чоло і "ошвейцарення": 38-річна Онуфрійчук про догляд за обличчям, б'юті табу та невдалі процедури

Колишня телеведуча Іванна Онуфрійчук розказала, як дбає про свою зовнішність і які процедури робить.

Спеціально для ТаблоID 38-річна зіркова мама розповіла про найдорожчі і найдешевші доглядові засоби, б'юті табу та невдалі процедури краси.

Онуфрійчук впевнена, запорука краси і молодості, перш за все, - здоровий сон.

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"Якщо жінка достатньо спить і має хороший сон, то і стан шкіри та обличчя будуть чудові. Це ніби лежить на поверхні, але ми часто нехтуємо якісним сном і в результаті маємо набряки під очима, навислі повіки, втомлений вигляд, – а все це додає одразу декілька років. А коли я виспана, коли слідкую за ритмом життя і рівнем втоми – шкіра підтягнута і тримається в тонусі. Тому обійтись я тепер не можу без хорошого сну", - запевнила ексведуча.

Однак і доглядовими засобами зіркова мама не нехтує.

"Роблю акцент саме на доглядову, а не декоративну косметику. Враховуючи моє медійне минуле, в якому на мені завжди було безліч косметики, що теж позначалося на стані шкіри, віддаю перевагу майже не користуватися нею у повсякденному житті. Тим більше, відколи я на постійній основі живу у Швейцарії, досі не знайшла тут свого косметолога і не можу довірити комусь своє обличчя для чисток чи пілінгів", - зазначила Онуфрійчук.

"Місцеві жінки тут (у Швейцарії - ред.) більше віддають перевагу натуральності, тож можна сказати, що під цим менталітетом та за відсутністю якісного спеціаліста, я теж "ошвейцарилась". Тож зараз доглядаю за шкірою лише в домашніх умовах", - пояснила ведуча

Іванна розповіла і про свої б'юті відкриття.

"Моїми відкриттями стали засоби від брендів Cellcosmet Switzerland та Valmont. З усіх засобів, які я пробувала у житті, ці найдієвіші та найефективніші. Я чергую їх між собою, використовуючи якийсь період часу засоби від одного бренду, а потім від іншого. Вони не дешеві, але я ніколи не шкодую кошти на догляд за собою, оскільки для мене це важливо", - розказала красуня.

Є в Онуфрійчук і три табу у догляді за обличчям: дешева косметика, мас-маркет та більшість аптечних засобів і відсутність демакіяжу перед сном.

"Звісно, якщо я кудись їду і забуваю свої засоби, то шукаю щось подібне в магазинах чи аптеці. Але навіть якщо і купую щось в аптеці, то надаю перевагу чомусь супер натуральному – на травах або біо чи веганське. Такі засоби не дають вау-ефекту, проте вони хоча б не шкодять шкірі", - пояснила свій вибір ексведуча.

"Та найгірше, що може бути, звісно, – це не змити макіяж перед сном. Колись, ще у студентські роки чи на початку телевізійної карʼєри, я могла собі таке дозволити, бо приходила додому без сил і єдине про що мріяла – поспати хоча б декілька годинок. Проте зараз такого бути не може", - додала Іванна

В арсеналі Стефанко також є недорогі, але дієві засоби:

"Найдешевший – це оливкова олія для тіла, яку я інколи можу наносити, якщо немає нічого іншого під рукою. Та й оскільки я зараз на грудному вигодовуванні і не можу використовувати більшість доглядових засобів, то часто користуюсь тим самим, що наношу на тіло синочку".

Іванна виховує 8-місячного сина, однак знаходить час на догляд

"Найдорожчі – це якраз та доглядова косметика для обличчя, яку я назвала вище. Проте її вистачає надовго, тому витрачатись часто не доводиться", - зазначила Стефанко.

Колишня телеведуча пригадала і про досвід невдалих процедур.

"Був у мене досвід кератинового вирівнювання волосся, яке я зробила ще років 10 тому. Спочатку все було красиво, як в рекламі – волосся було рівним, блискучим, гладеньким. А вже через 3 місяці воно почало сипатись, кардинально змінився його стан і вигляд. Тоді я втратила майже половину довжини і ще довгий час намагалась її відновити всякими доглядами. Пробувала навіть мезотерапію, хоч це було боляче і дорого; та, на жаль, після цього волосся вже не повернулося у попередній стан", - пригадала зіркова мама.

"Ще одна ситуація, – це висвітлення деяких пасм, яке я зробила 2 роки тому. Спочатку ці пасма були світлі, потім руді, стан волосся теж погіршився. Тоді я пошкодувала про це рішення, але зараз навпаки рада, бо у мене змінилась структура волосся після цього і воно стало більш кучеряве і пористе. Тепер коли я помию голову і просто висушу волосся феном або дам йому висохнути самостійно, у мене сама по собі зʼявляється укладка у стилі beach waves та гарний обʼєм. Мене навіть всі запитують, чи не втомлююсь я постійно крутити волосся, а я при цьому нічого з ним не роблю", - похизувалася Іванна.

А ще Онуфрійчук розказала, чи робить інʼєкції в обличчя.

"Десь у 32-33 роки я вперше вколола ботокс у чоло. У мене доволі активна міміка під час емоцій у лобовій частині – брови піднімаються, а на чолі зʼявляється глибока зморшка. Тоді я працювала на телебаченні і це було ще більш помітно, тож я вирішила зробити таку інʼєкцію. Декілька разів робила ці уколи, але не настільки, щоб нічого взагалі не рухалось, ми все ж залишали більш природній ефект і мені вистачало його на рік", - розповіла Іванна.

"Також я колись підколювала губи, спробувала це вперше у 28 років, тоді мені не сподобався результат і цей досвід був невдалим. Губи виглядали неприродньо, мої очікування та реальність були кардинально різними. Я сподівалася, що засіб якось правильно розподілиться з часом, але нічого не змінилося. Тому через місяць я знову пішла до лікаря і запитала, як можна це прибрати.

На щастя, існують засоби, які нейтралізують дію гіалуронової кислоти і вона швидко розсмоктується. Тоді я цим і скористалась. Пізніше я ще декілька разів робила цю процедуру, але вже з природнішим ефектом. Востаннє це було у 2021 і мені здається, ефект тримається і досі", - зазначила Онуфрійчук.

"Проте відколи я живу у Швейцарії, не робила взагалі ніяких уколів та процедур. Стараюсь зберігати свою природну красу. Поки я годую сина, то точно нічого не поновлюватиму, а там дивитимуся на стан шкіри", - поясила Іванна

Нагадаємо, раніше про секрети краси вже розповідали співачки співачки Оля Полякова, Тіна Кароль, Tayanna, Lama, Тоня Матвієнко, Олена Тополя та інші.