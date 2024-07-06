"Ловіть мамський лайфхак": Онуфрійчук розказала, чому її 1-місячний син спить на кухні

Фото з Instagram Іванни Онуфрійчук

Телеведуча Іванна Онуфрійчук, яка нещодавно вперше стала мамою, показала свого 1-місячного сина, який спить на кухні, та пояснила, чому так.

Про це вона розповіла у своєму Instagram.

Телеведуча показала світлину, на якій її син Адамчик у коконі (спеціальний матрац для немовлят, - ред.) спить на кухні під витяжкою.

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"Як думаєте, чому Адам спить на кухні?" - поцікавилася Іванна у підписників.

Іванна показала, де спить її синочок

А потім поділилася мамським лайфхаком: витяжка допомогла дитині заснути.

"Щоб ви розуміли, білий шум, який вмикається на телевізорі з YouTube, білий шум, який звучить з різних іграшок, з телефону і так далі - це все до одного місця. Ось який білий шум насправді працює. Звичайна кухонна витяжка. Нарешті мама може піти помитися", - сказала Онуфрійчук.

Матусі, ловіть лайфхак від телеведучої

Фото з Instagram Іванни Онуфрійчук

Нагадаємо, нещодавно Іванна Онуфрійчук розповіла про свій перший місяць материнства та заявила, що бути мамою - важка праця.

Як відомо, Іванна часто ділиться світлинами сина з підписниками.