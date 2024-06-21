"Які янголятка йому сняться?": Онуфрійчук замилувала тим, як її синок усміхається вві сні
Екстелеведуча Іванна Онуфрійчук, яка вже невдовзі після народження свого синочка Адама представила малюка своїй Insta-аудиторії, зняла на відео мімімішний момент - як дитятко всміхається уві сні.
Іванна поділилася ним у сторіс.
"Сонний привіт усім... Цікаво, які янголятка йому там сняться?", - поцікавилася 37-річна зіркова мама.
Нагадаємо, в питанні вибору імені для первістка Іванна пішла назустріч своєму чоловікові Алмазу, в чиїй сім'ї існує традиція називати дітей на літеру "А". Зате подружжя домовилося, що Онуфрійчук водитиме сина до української церкви.
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