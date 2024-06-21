"Які янголятка йому сняться?": Онуфрійчук замилувала тим, як її синок усміхається вві сні

Екстелеведуча Іванна Онуфрійчук, яка вже невдовзі після народження свого синочка Адама представила малюка своїй Insta-аудиторії, зняла на відео мімімішний момент - як дитятко всміхається уві сні.

Іванна поділилася ним у сторіс.

"Сонний привіт усім... Цікаво, які янголятка йому там сняться?", - поцікавилася 37-річна зіркова мама.

Реклама:

Іванна не може натішитися маленьким Адамчиком і знімає його навіть коли він спить Скріншоти з Instagram Онуфрійчук

Онуфрійчук ділиться милим бейбі-контентом зі своєю аудиторією

Такі безцінні моменти...

Іванна насолоджується безхмарною мамською рутиною

Нагадаємо, в питанні вибору імені для первістка Іванна пішла назустріч своєму чоловікові Алмазу, в чиїй сім'ї існує традиція називати дітей на літеру "А". Зате подружжя домовилося, що Онуфрійчук водитиме сина до української церкви.



