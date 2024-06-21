"Які янголятка йому сняться?": Онуфрійчук замилувала тим, як її синок усміхається вві сні

Марія Ткаченко 21 червня, 18:00

Екстелеведуча Іванна Онуфрійчук, яка вже невдовзі після народження свого синочка Адама представила малюка своїй Insta-аудиторії, зняла на відео мімімішний момент - як дитятко всміхається уві сні.

Іванна поділилася ним у сторіс.

"Сонний привіт усім... Цікаво, які янголятка йому там сняться?", - поцікавилася 37-річна зіркова мама.


Іванна Онуфрійчук показала сина

Іванна не може натішитися маленьким Адамчиком і знімає його навіть коли він спить

Скріншоти з Instagram Онуфрійчук
Син Іванни Онуфрійчук

Онуфрійчук ділиться милим бейбі-контентом зі своєю аудиторією

Первісток Іванни Онуфрійчук

Такі безцінні моменти...

Новонароджений син Онуфрійчук Адам
Іванна Онуфрійчук та її син

Іванна насолоджується безхмарною мамською рутиною

Нагадаємо, в питанні вибору імені для первістка Іванна пішла назустріч своєму чоловікові Алмазу, в чиїй сім'ї існує традиція називати дітей на літеру "А". Зате подружжя домовилося, що Онуфрійчук водитиме сина до української церкви.

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Іванна Онуфрійчук діти зірок
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