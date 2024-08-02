Цілунки, п'яні вечори і пересушені губи: Дантес і Jerry Heil зняли кліп-ностальгію за безтурботними часами

Володимир Дантес та Jerry Heil заспівали про ностальгію за роками юності

Артисти Jerry Heil та Володимир Дантес презентували новий трек "Губи у губах" — пісню про ностальгію за втраченим минулим.

Основним натхненням для написання треку стали теплі спогади про юність, які відтворили у стильному відео.

"Хотілося нагадати про безтурботні часи, коли найстрашнішим було занадто пізно прийти додому. Літо, яке здавалося нескінченним, літні табори, перші поцілунки, бійки за клубом, свобода і відчуття, що все життя попереду, коли позаду лише батьківський дім, з якого прагнеш вислизнути", - розказала про слова пісні Jerry Heil .

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"Моя творчість — це сам я, моя музика — це відображення історій, що пережив я. Тож і трек "Губи у губах" — це рефлексія емоцій та почуттів мені добре знайомих. Ми давно знайомі з Jerry, і коли нам нарешті випала можливість створити спільну пісню, то ми вирішили робити по-справжньому щирий реліз", — поділився своїми думками Володимир Дантес.

За словами Jerry Heil, ідея створити спільну пісню з Володимиром Дантесом виникла природно після багаторічної співпраці, що з часом переросла в дружбу.

"Ми добре спілкуємося з Вовою ще з тих часів, коли я писала для нього пісні. Для мене це тоді стало великою опорою, і я дуже вдячна йому за те, що він розгледів у мені потенціал. Тоді я, можливо, навіть не дозволила б собі запропонувати Вові спільну роботу, та й не було матеріалу, який би нас музично об'єднав. А для мене музика — це передусім. Однак Вова час від часу надсилав мені свої нові демо, і я йому теж. Так поновилося наше спілкування останнім часом, і це вилилося у колаборацію", — поділилася Jerry Heil.

Як відомо, Дантес радує і підтримує українців не лише власними піснями, а й появою на мітингах. У березні він разом з дівчиною Дашею Кацуріною долучилися до мітингу на підтримку захисників Маріуполя.

А у травні на конкурсі Євробачення-2024 в шведському Мальме, учасниці, реперка alyona alyona та співачка Jerry Heil (які виборювали перемогу) повідомили, що українську делегацію оштрафували за появу у футболках із написом Free Azovstal Defenders.