Кацурін отруївся у власному ресторані, який тільки відкрив: що відомо
Ресторатор та food-блогер Міша Кацурін ошелешив новиною про отруєння у власному новому ресторані у Львові.
У своєму Instagram Міша показався у ліжку і розказав про подробиці інциденту.
"Я отруївся у власному ресторані у Львові. І, на жаль, не тільки я. Станом на зараз 11 гостей повідомили нам про симптоми отруєння. Попередня гіпотеза - яйця і яєчний крем в десертах 14 і 15 липня", - розказав він.
Міша запевнив, що заклад сплатить рахунки за лікування всім, хто отруївся, і повідомив, що "лягає в інфекційку, бо стан паскудний".
"Закрили заклад до звʼязування обставин. Викликали санстанцію, яка вже перевірила всіх співробітників, поверхні та продукти. Чекаємо на результати. Повідомимо їх кожному постраждалому і громаді також. Всі інші належні законом перевірки звісно пройдемо теж. Утилізуємо всі продукти, які наразі є в ресторані, незалежно від результатів перевірки", - пообіцяв ресторатор.
Нагадаємо, взимку минулоріч за кордоном отруїлася і акторка Ольга Сумська. Раніше вона розказувала про інцидент, який стався в Австрії.
За останній час про отруєння також повідомляли блогерка Саша Бо, співачка Анна Трінчер та інші.