Запивати "Джин-тоніком": Кацурін показав, як удома приготувати канапки з форшмаком

Фото з Instagram Міші Кацуріна

Ресторатор та food-блогер Міша Кацурін поділився зі своїми підписниками черговим рецептом смачної страви.

Цього тижня Міша пропонує спробувати приготувати канапку з форшмаком та коктейль "Джин-тонік".

Для приготування форшмаку вам знадобиться:

Оселедець або дунайка 2 філе;

Цибуля ріпчаста 2 шт;

Яйце 1;

Оцет столовий 2 ст.л;

Буряк 1 шт;

Цукор, сіль за смаком;

Хліб або булочка білий;

Хліб темний;

Молоко 1 ст;

Зелене яблуко 1 шт;

Вершкове масло 1 ст.л;

Лимон за смаком;

Гірчиця в зернах 1 ч.л.

Міша показав простий рецепт смачного форшмаку

Для початку Кацурін радить замаринувати цибулю.

"Нарізаємо кільцями, заливаємо водою з оцтом, додаємо цукор, сіль та буряковий фреш. Відставляємо маринуватись", - написав Міша.

Ось тепер можна братися за приготування форшмаку.

"Оселедець подрібнюємо, дістаємо кістки. Додаємо терту цибулю, варене яйце, зелене яблуко, мякіш хлібу, ложку вершкового масла, фреш лимону, сіль за смаком, гірчицю в зернах і гарно перемішуємо до однорідної консистенції", - пояснив Міша.

За словами Міші, такий форшмак можна приготувати за 20 хв

Готовий форшмак потрібно викласти на скибку чорного хлібу, а зверху додати мариновану цибулю.

Аби приготувати смачний "Джин-тонік", треба взяти свіжий огірок, ріжемо його на тоненькі слайси, інсталюємо їх у склянку. Туди додаємо лід. Основою коктейлю є джин, додаємо його у склянку та заливаємо тоніком.

"Джин-тонік" гарно смакує з такою канапкою

Нагадаємо, Міша Кацурін вже показав чимало смачних страв, які легко приготувати вдома. До прикладу, він вчив готувати справжній карпатський банош, а також показував рецепт соковитої котлети по-київськи.