"Згорівша" дочка Кравець у сукні від Кацуріної наробила фото в лаванді на заході сонця

Марія Мельник - 20 червня, 18:00

Старша дочка телеведучої та акторки Олени Кравець, 22-річна Марія пораділа яскравій засмазі.

У своєму Instagram дівчина показала фото, зроблені на тлі заходу сонця серед лавандового поля.

Донька Кравець у лавандовому полі

Маша попозувала в сукні дизайнери Даші Кацуріної

Маша Кравець покружляла серед лаванди

Коли забула нанести SPF


Згоріли груди Маші

горівша і відпочивша", - описала свій стан дівчина

Донька Кравець серед лаванди

Нагадаємо, в Олени Кравець та її чоловіка Сергія також є спільні 8-річні двійнята: Катерина та Іван.

До речі, кілька місяців тому Маша розказувала, де працює і в якому напрямку планує розвиватись.

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Олена Кравець
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