"Згорівша" дочка Кравець у сукні від Кацуріної наробила фото в лаванді на заході сонця
Старша дочка телеведучої та акторки Олени Кравець, 22-річна Марія пораділа яскравій засмазі.
У своєму Instagram дівчина показала фото, зроблені на тлі заходу сонця серед лавандового поля.
Нагадаємо, в Олени Кравець та її чоловіка Сергія також є спільні 8-річні двійнята: Катерина та Іван.
До речі, кілька місяців тому Маша розказувала, де працює і в якому напрямку планує розвиватись.
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