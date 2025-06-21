"Космічно смачний": Кацурін показав, як готувати карпатський банош вдома. Відео

Фото з Instagram Міші Кацуріна

Український ресторатор та food-блогер Міша Кацурін традиціно поділився новим рецептом на вихідні зі своїми підписниками. Цього тижня він пропонує повчитися готувати карпатський банош, який буде "космічно смачним".

Для приготування баношу вам знадобиться:

кукурудзяна каша 1 ст;

сметана 1 ст;

молоко 1 ст;

сіль на смак;

копчена грудинка 200;

олія соняшникова;

бринза 100;

вершкове масло 100.

Кацурін запевняє, що банош можна приготувати за 10 хвилин

Для початку потрібно приготувати шкварки, для цього візьміть копчену грудинку, наріжте її на кубики та обсмажте до брунатного кольору.

"Далі, нагріваємо молоко, сметану та вершкове масло, сіль і тоненькою цівкою всипаємо кукурудзяну крупу, активно помішуючи. Варимо до готовності", - пояснив Кацурін.

Після приготування банош потрібно викласти на тарілку, посипати зверху шкварками та бринзою. Й можна насолоджуватися смачною стравою.

"Банош обожнюю", - написала під рецептом Надя Дорофєєва

За словами Міші, банош - надзвичайно проста, але неймовірно смачна страва

Нагадаємо, щотижня Міша Кацурін ділиться рецептами нових страв. Наприклад, він вчив готувати вдома справжню паелью, показував, як приготувати канапки з тартаром та коктейль з віскі.