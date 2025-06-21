"Космічно смачний": Кацурін показав, як готувати карпатський банош вдома. Відео
Український ресторатор та food-блогер Міша Кацурін традиціно поділився новим рецептом на вихідні зі своїми підписниками. Цього тижня він пропонує повчитися готувати карпатський банош, який буде "космічно смачним".
Для приготування баношу вам знадобиться:
- кукурудзяна каша 1 ст;
- сметана 1 ст;
- молоко 1 ст;
- сіль на смак;
- копчена грудинка 200;
- олія соняшникова;
- бринза 100;
- вершкове масло 100.
Для початку потрібно приготувати шкварки, для цього візьміть копчену грудинку, наріжте її на кубики та обсмажте до брунатного кольору.
"Далі, нагріваємо молоко, сметану та вершкове масло, сіль і тоненькою цівкою всипаємо кукурудзяну крупу, активно помішуючи. Варимо до готовності", - пояснив Кацурін.
Після приготування банош потрібно викласти на тарілку, посипати зверху шкварками та бринзою. Й можна насолоджуватися смачною стравою.
Нагадаємо, щотижня Міша Кацурін ділиться рецептами нових страв. Наприклад, він вчив готувати вдома справжню паелью, показував, як приготувати канапки з тартаром та коктейль з віскі.