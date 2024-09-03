Камалія показалася у лікарні з дочкою в гіпсі та подякувала українським лікарям

Камалія ошелешила новиною про травму доньки

Співачка Камалія повідомила про інцидент, який трапився з її 10-річною дочкою Мірабеллою.

Співачка з дівчинкою показалася у лікарні і розказала, як Мірабелла реабілітується після переламу.

"Дорогі друзі! Хочу висловити безмежну вдячність лікарям Охматдиту за їхню професійну і турботливу допомогу нашій донечці Мірабеллі, яка, на жаль, потрапила в біду — впала з електросамоката і отримала серйозний перелом зі зміщенням", - розповіла співачка.

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"Завдяки вашій оперативності, вмінню та великому серцю, наша дівчинка вже на шляху до одужання. Хочу також звернутися до всіх батьків, чиї діти користуються електросамокатами: будьте, будь ласка, надзвичайно уважними! Ці пристрої, хоч і здаються безпечними, можуть нести в собі серйозну загрозу здоров’ю. Закликаю всіх дбати про безпеку своїх діток, бути уважними та завжди нагадувати їм про обережність. Ще раз дякую всім лікарям і персоналу Охматдиту за ваш невтомний труд і теплоту, яку ви даруєте кожній дитині. Ваша допомога неоціненна!", - подякувала Камалія.

Нагадаємо, раніше Камалія повідомляла про біду, яка сталася з нею 4 роки тому - співачка пережила онкологію.