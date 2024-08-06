"Від кохання до ненависті один крок": Камалія натякнула, через що пішла від Захура, який продовжує оплачувати її побут
Схоже на те, що провина за крах багаторічного шлюбу співачки Камалії та бізнесмена Мохаммада Захура лежить на чоловікові.
Як зізналася 47-річна зірка в інтерв'ю "Слава +", Захур її образив. Вона ж, оскільки свого часу була і свідком, і жертвою аб'юзивних стосунків, такого більше не терпить.
"Я зрозуміла, що я дуже вільна духом, і коли на мене починає тиснути чоловік, я закриваюся і просто тікаю. Мене досить отак (клацає пальцями - ред.) образити словом, щоб я пішла. Як трапилось з Захуром", - поділилася Камалія.
"Я можу давати шанс, скажімо так. Але я ще за собою можу помічати те, що від кохання до ненависті один крок. От як мені може дуже подобатися людина - потім одне слово чи щось таке, і все, в мене йде відторгнення якесь. Тому для мене найбільше щастя - це бути незалежною", - наголосила вона.
Утім, хай як би не завинив перед Камалією Захур, колишнє подружжя все ж змогло залишитися в теплих стосунках. Чоловік, який забороняє співачці розповідати донькам про розлучення до їхнього повноліття, навіть продовжує допомагати їй фінансово.
"У мене ж завжди чоловік займався фінансовими, побутовими (питаннями): зарплатню виплачувати, все, я навіть цього не торкалася. Зараз він продовжує виплачувати. Я теж не торкаюся", - похвалилася Камалія.
Зі слів артистки, сума, яка потрібна їй на місяць - це мінімум 10 тисяч доларів.
"Записати нову пісню, заплатити своїй команді, заплатити за утримання моїх коней, щось купити собі з речей, зробити манікюр, педикюр, перукарі", - перелічила вона свої витрати.
Відповіла Камалія й на запитання, хто купляє харчі.
"Зараз за кошт Захура. А коли вони в Лондоні, я сама купую те, що мені потрібно", - зазначила вона.
Нагадаємо, Камалія та Захур не ділили спільне майно, продовжують мешкати під одним дахом - то в Україні, то в Британії - та їздити в сімейні відпустки з 10-річними Арабеллою та Мірабеллою.
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