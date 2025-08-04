"Сяй і керуй світом": Каменських у смугастому міні показала настрій свого понеділка

Марія Мельник - 4 серпня, 11:30

Співачка Настя Каменських показала, як самостійно задає настрій на понеділок.

У своєму Instagram зірка запостила відео, де покрутилася у стильному луці.

"Настрій понеділка: сяй мов діамант і керуй світом, як завжди", - скромно написала вона.

Каменських у топі й джинсах

Це "до" Каменських


Каменських у топі й спідниці похизувалася луком

А у такий спосіб Настя зробила собі настрій на весь тиждень

Каменських у бежевому луці

Коли сама собі подобаєшся і настрій на тиждень зроблено

До речі, у Каменських є і спеціальний лук, щоби підняти настрій у вівторок.

Настя турбується не лише про свій стиль, а й про свій стан, зокрема тіло. Раніше виконавиця показувала, як починає свій ранок.

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Каменських у топі з відворотом і незвичних джинсах показала лук свого вівторка

Каменських
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