"Сяй і керуй світом": Каменських у смугастому міні показала настрій свого понеділка

Співачка Настя Каменських показала, як самостійно задає настрій на понеділок.

У своєму Instagram зірка запостила відео, де покрутилася у стильному луці.

"Настрій понеділка: сяй мов діамант і керуй світом, як завжди", - скромно написала вона.

Це "до" Каменських

А у такий спосіб Настя зробила собі настрій на весь тиждень

Коли сама собі подобаєшся і настрій на тиждень зроблено

До речі, у Каменських є і спеціальний лук, щоби підняти настрій у вівторок.

Настя турбується не лише про свій стиль, а й про свій стан, зокрема тіло. Раніше виконавиця показувала, як починає свій ранок.