"Сяй і керуй світом": Каменських у смугастому міні показала настрій свого понеділка
Співачка Настя Каменських показала, як самостійно задає настрій на понеділок.
У своєму Instagram зірка запостила відео, де покрутилася у стильному луці.
"Настрій понеділка: сяй мов діамант і керуй світом, як завжди", - скромно написала вона.
До речі, у Каменських є і спеціальний лук, щоби підняти настрій у вівторок.
Настя турбується не лише про свій стиль, а й про свій стан, зокрема тіло. Раніше виконавиця показувала, як починає свій ранок.
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