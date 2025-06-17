"Не розкіш, а необхідність": Каменських у лосинах на килимку показала, як турбується про своє тіло
Співачка Настя Каменських показала, як розпочала тиждень з турботи про себе.
У своєму Instagram зірка опублікувала відео з вправами для тіла на килимку.
"Розпочала новий тиждень з турботи про себе та своє тіло. Трохи уваги й любові до себе — це не розкіш, а необхідність. Наше тіло щодня витримує напругу й шалений ритм життя — і заслуговує на вдячність. Прислухайся: як ти? Що тобі потрібно? З цього і починається справжня сила", - пояснила співачка.
Нагадаємо, у лютому 2023-го Каменських розказувала, що набрала зайву вагу. Однак вже за пів року Настя впровадила у своє життя спорт, ба більше, почала займатися бігом.
Нещодавно зірка показувала, як харчується, щоби тримати себе у формі.
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