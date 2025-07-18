Без Потапа: Каменських у спортивних міні і пляжному total white показала своє літо

Марія Мельник - 18 липня, 17:00

Співачка Настя Каменських у своєму Instagram зібрала рандомні дні літа.

На фото артистка у топі й шортах посвітила засмаглим тілом і яскравою усмішкою.

Каменських у сукні й купальнику

Настя показала, що таке літній стиль

Каменських у готельному номері

До речі, Каменських не залишила геолокацію під фото


Настя Каменських у міні

Зірка тренується, бігає тощо і у відпустках

Обідній сон за розкладом
Обідній сон за розкладом
Зірка виглядає щасливою і розслабленою

Зірка виглядає щасливою і розслабленою

Цікаво, що на фото не видно благовірного Насті, продюсера Потапа.

Як відомо, після початку великої війни подружжя було в Іспанії. Не так давно Олексій розповідав ризькому YouTube-каналу, що вони з Настею живуть у різних містах - Київ, Маямі і Барселона.

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Каменських
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