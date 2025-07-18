Без Потапа: Каменських у спортивних міні і пляжному total white показала своє літо
Співачка Настя Каменських у своєму Instagram зібрала рандомні дні літа.
На фото артистка у топі й шортах посвітила засмаглим тілом і яскравою усмішкою.
Цікаво, що на фото не видно благовірного Насті, продюсера Потапа.
Як відомо, після початку великої війни подружжя було в Іспанії. Не так давно Олексій розповідав ризькому YouTube-каналу, що вони з Настею живуть у різних містах - Київ, Маямі і Барселона.
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