Каменських із квіткою у волоссі показала чесне селфі без мейкапу
Співачка Настя Каменських, яка не боїться показувати свої справжні і навіть "невдалі" фото, продовжує вчити підписників сприймати себе.
Цього разу виконавиця з квіткою у волоссі заселфила обличчя без мейкапу і фільтрів.
Нагадаємо, раніше Каменських міркувала про прийняття себе та стандарти, які нав'язують у соцмережах. Співачка наголошувала, що кожна людина - це унікальна особистість з власними життєвими обставинами
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