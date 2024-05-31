Каменських із квіткою у волоссі показала чесне селфі без мейкапу

Співачка Настя Каменських, яка не боїться показувати свої справжні і навіть "невдалі" фото, продовжує вчити підписників сприймати себе.

Цього разу виконавиця з квіткою у волоссі заселфила обличчя без мейкапу і фільтрів.

Нещодавно Каменських виповнилося 37

Нагадаємо, раніше Каменських міркувала про прийняття себе та стандарти, які нав'язують у соцмережах. Співачка наголошувала, що кожна людина - це унікальна особистість з власними життєвими обставинами

Реклама: