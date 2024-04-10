"Стиль життя": Каменських у лосинах та з песиком назвала головні правила вдалої пробіжки

Співачка Настя Каменських - одна з тих зірок, які віддають перевагу бігу і регулярно до нього повертаються у гонитві за здоров'ям і красивим тілом.

І хоча на початку повномасштабного вторгнення Насті було не до ранкових пробіжок, зараз вона із задоволенням приділяє час спорту одразу після пробудження.

У своєму Instagram 36-річна артистка показалася в спортлуці та з песиком і перелічила головні правила своєї пробіжки.

Каменських повернулася до спорту у серпні 2023-го

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"Ранкові пробіжки для мене — це не просто спорт за розкладом чи бажання тримати себе у формі. Це вже стиль життя, запорука гарного настрою, джерело енергії та натхнення. За багато років існування цієї звички в моєму житті я виділила для себе декілька правил, яким намагаюся регулярно слідувати", - написала Каменських.

Настя бігає зранку, бо тоді краще спалюються калорії. Але не варто робити це на зовсім голодний шлунок

"Виходити на пробіжку з самого ранку, тільки прокинувшись. Зранку організм набагато краще спалює жири для отримання енергії. Слідкувати за пульсом. Це дуже важливо, щоб пробіжки дійсно були корисними для вашого здоровʼя. Норми показників можна розрахувати за формували в інтернеті.

Важливо обрати якісне взуття та комфортний одяг, щоб не нашкодити здоров'ю ніг. Не забувати про підготовку тіла до навантажень, не ігнорувати розминки, щоб уникнути травм", - порадила NK.

До слова, окрім бігу на вулиці, Настя також займається у спортзалі та стежить за своїм харчуванням. Іноді співачка ділиться з підписниками корисними рецептами.