Каменських із випнутими грудьми повеселила мережу невдалим фото

Співачка Настя Каменських, яка напередодні Нового року запевняла, що погладшала, продовжує закохуватися в "неідеальну" себе.

У мережі вона оприлюднила не дуже вдалі (на її думку) фото і закликала підписників бути справжніми.

"Ми всі стаємо залежними від ідеальної картинки світу: гладенької шкіри, витончених форм, ідеальних пропорцій. Але забуваємо, що справжня краса у тому, щоб не боятись бути собою, бути справжніми, а не ідеальними.

Адже у кожного з нас, я впевнена, не всі знімки вдалі, форма не весь час ідеальна, а шкіра по-різному реагує на стрес і різні життєві обставини. Тому я хочу започаткувати рубрику на своїй сторінці, де буду ділитись смішними, можливо, не дуже вдалими, але життєвими і реалістичними фото. Нехай це стане можливістю сприйняти зморшки у кутиках очей не як ознаку старості, а як привід подякувати за кожен щасливий момент, наповнений щирими посмішками", - написала Настя.

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І хоча Каменських вважає ці фото не найвдалішими, скоріше за все, небагато фолловерів погодяться з нею...

"Якщо у вас є бажання, викладайте й свої "неідеальні" знімки під хештегом, відмічайте мене і я буду лайкати і коментувати Як вам така ідея?", - звернулася вона до підписників.

Як відомо, з початку повномасштабної війни Каменських закинула спорт. І хоча, за словами Насті, вона повністю приймає себе, з жовтня минулого року вона впровадила тренування у своє життя і нині продовжує бігати зранку.





