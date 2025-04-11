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"Ти не дерево, а бревно": Кароль у міні і на підборах повчила Яновича йога-позам

Марія Мельник - 11 квітня, 13:50

Співачка Тіна Кароль повчила, як правильно ставати у йога-пози і утримувати баланс.

Артистка зробила це разом з ведучим Женею Яновичем у його лейт-найт шоу "20:23".

Кароль і Янович довго обирали, які пози слід відтворити, однак зупинилися на тих, де мінісукня і підбори Кароль не заважатимуть.

Кароль і Янович на вечірньому шоу
Пресслужба Тіни Кароль

Кароль, попри некомфортний для спорту лук, на власному прикладі повчила йога-позі.

Кароль і Янович у йога-позі

Спершу Тіна допомогла ведучому закинути ногу на ногу

"Ти не дерево, а бревно", - пожартувала співачка з приводу гнучкості Яновича.

Кароль і Янович показалися у йога-позах

Обличчя ведучого, коли майже вдалося повторити за Тіною

"Кажеш намасте", - повчила Тіна, як правильно виконувати ритуали.

Однак новачок у йозі зміг відтворити не всі пози
Однак новачок у йозі зміг відтворити не всі пози

А от в інших вправах Женя таки зміг проявити себе.

Кароль і Янович простояли у планці

Тіна і Женя простояли у планці рівно хвилину

Як відомо, простояти у планці хвилину на підборах для Тіни - як Сірку музу з'їсти. Ба більше, якось зірка тримала своє тіло у напруженні цілу годину (і поставила новий рекорд).

А ще не так давно Кароль влаштовувала спортивний батл з Яновичем.

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Тіна Кароль
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