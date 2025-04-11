"Ти не дерево, а бревно": Кароль у міні і на підборах повчила Яновича йога-позам
Співачка Тіна Кароль повчила, як правильно ставати у йога-пози і утримувати баланс.
Артистка зробила це разом з ведучим Женею Яновичем у його лейт-найт шоу "20:23".
Кароль і Янович довго обирали, які пози слід відтворити, однак зупинилися на тих, де мінісукня і підбори Кароль не заважатимуть.
Кароль, попри некомфортний для спорту лук, на власному прикладі повчила йога-позі.
"Ти не дерево, а бревно", - пожартувала співачка з приводу гнучкості Яновича.
"Кажеш намасте", - повчила Тіна, як правильно виконувати ритуали.
А от в інших вправах Женя таки зміг проявити себе.
Як відомо, простояти у планці хвилину на підборах для Тіни - як Сірку музу з'їсти. Ба більше, якось зірка тримала своє тіло у напруженні цілу годину (і поставила новий рекорд).
А ще не так давно Кароль влаштовувала спортивний батл з Яновичем.