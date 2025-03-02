"Підпал": Кароль в обтислому кетс'юті захопила фанів складними асанами. Відео
Співачка Тіна Кароль вкотре вразила фанатів виконанням складних асан з йоги.
40-річна зірка вже давно займається аштанга-йогою і часто ділиться своїми результатами та рекордами.
У своєму Instagram вона опублікувала відео, на якому в обтислому спортлуці виконала відтискання і складні стійки на руках.
Коментатори захоплено відреагували на нове відео. Вони писали: "Підпал", "Справжня україночка, наполеглива", "Дуже смачна" і "Неперевершена".
До речі, для ТаблоID Кароль також розповідала про головні правила догляду за собою.
Нагадаємо, днями Тіна у компанії Tayanna і Ділі випустила альбом мантр для йоги і медитації.
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