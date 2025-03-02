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"Підпал": Кароль в обтислому кетс'юті захопила фанів складними асанами. Відео

Карина Тімкова - 2 березня, 13:40

Співачка Тіна Кароль вкотре вразила фанатів виконанням складних асан з йоги.

40-річна зірка вже давно займається аштанга-йогою і часто ділиться своїми результатами та рекордами.

У своєму Instagram вона опублікувала відео, на якому в обтислому спортлуці виконала відтискання і складні стійки на руках.

Тіна Кароль показує свої досягнення в йозі
Артистка спочатку похизувалася своєю розтяжкою
скрін з Instagram
Тіна Кароль продемонструвала вправи на витривалість

Тіна зробила стійку на руках із піднятими ногами

Тіна Кароль вражає фанатів складними асанами йоги

Співачка здивувала своєю гнучкістю

Тіна Кароль показала складну стійку на руках

До речі, Кароль розповідала, що може простояти у плані 13 хвилин

Кароль показалася під час виконання складної асани з йоги

Зірка виконала складу йога-позу

Коментатори захоплено відреагували на нове відео. Вони писали: "Підпал", "Справжня україночка, наполеглива", "Дуже смачна" і "Неперевершена".

До речі, для ТаблоID Кароль також розповідала про головні правила догляду за собою.

Нагадаємо, днями Тіна у компанії Tayanna і Ділі випустила альбом мантр для йоги і медитації.

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Тіна Кароль
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