"Заслуговую більшого": Бужинська в вишуканому ч/б поділилася афірмаціями для досягнення цілей
Співачка Катерина Бужинська дала своїм підписникам декілька порад, як досягати цілей.
Поділилася 45-річна артистка і власним головним девізом сьогоденні: "На краще усе завжди".
Вона написала про це у Facebook, запостивши кілька фото, на яких постає у вишуканому білому аутфіті та з чорно-білою хустинкою.
"Позитивні думки, які допоможуть тобі досягнути поставлених цілей. 1. Я можу зробити що завгодно. 2. Один крок за один раз. 3. Дія - краще, ніж бездіяльність", - запевнила Катерина.
"4. Я сам контролюю свою долю. 5. Досвід - це цінність. 6. Шансів завжди є багато. 7. Нема проблеми, яка б не могла бути вирішеною. 8. Більшість хороших ідей спочатку можуть видаватись божевільними або неможливими. 9. Я заслуговую більшого. 10. Все можна вдосконалювати", - продовжила вона список афірмацій.
Нагадаємо, Бужинська закликає жінок не боятися змінювати курс у своєму житті заради щастя та кохання.
Як відомо, нещодавно Катя розповіла, як їй вдається вже 20 років утримуватися в одній вазі, чим вона харчується та які крапельниці робить.
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