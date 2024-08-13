"Майже 20 років у одній вазі": Бужинська про секрети краси, харчування та крапельниці для енергії та молодості

Співачка Катерина Бужинська розказала, як піклується про свою красу та фізичну форму, яких продуктів уникає і яку вагу підтримує вже 20 років.

А ще зірка, якій 13-го серпня виповнилося 45, розсекретила, що допомагає їй зберігати внутрішню гармонію.

Про це ішлoся в Катерининому інтерв'ю Viva!.

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Бужинська святкує своє 45-річчя

"Щоб бути у гармонії з собою, мені допомагає молитва, природа, мої діти, а ще я дуже люблю тваринок. І, звісно, любов. Для мене найважливіше в житті — кохання. Ця енергія дає мені силу, красу, я відразу молодшаю, худну, розквітаю. Якщо немає кохання, я - як квітка без води", - зізналася співачка.

Зі слів Бужинської, на засобах для догляду вона не економить, але "без перебору, в міру".

"Обережно ставлюсь до різних процедур, і якщо щось роблю, то дуже ювелірно - так, щоб все було природно", - наголосила вона.

"Для мене важливе правильне харчування. Я не сиджу на дієтах, люблю поїсти і їм майже все, крім цукру й хлібобулочних виробів. Насиченого, потужного фізичного навантаження у мене немає, але коли є гастрольні тури й багато концертів, я дуже виснажуюсь на сцені. Буває таке, що після виступу можу схуднути на один-два кілограми. Також люблю плавати й багато ходити пішки. Нещодавно я пройшла програму Маєра для оздоровлення організму — схудла на 4 кг, хоча в принципі я майже 20 років в одній вазі — десь 52-56 кг. Мене тішить, що я можу одягнути концертні костюми 20-річної давнини, і вони на мене добре сідають", - похвалилася артистка.

Катерина вдячна батькам за хорошу генетику: ще кілька років тому вона навіть могла дозволити собі торт на ніч

Алкоголь Катерина вживає рідко, п’є базові вітаміни, але теж у межах розумного. А ще час від часу робить крапельниці з високим вмістом вітаміну С - "для енергії, молодості, підтримки тонусу".

"Молодість і краса — це гастролі, пісні, рух, танці, енергія, яку дарують глядачі, це також правильне харчування, масаж. Я обожнюю латиноамериканські танці. Взагалі, найголовніше — це рух, не сидіти на місці", - підкреслила зірка.

Агресивні апаратні процедури Бужинська не любить, а надає перевагу Robolex Plus, яка не потребує подільшої реабілітації.

"Процедура містить 4 найважливіших, як для мене, складові: це, по-перше, одночасна стимуляція лімфодренажних процесів, по-друге, зменшення набряків, по-третє, і це важливо — розпад жирових клітин та їх швидке виведення з організму", - пояснила Катя.

Процедури краси артистка робить "ювелірно" та обережно

Але головне те, що для коханого чоловіка, Дімітара Стойчева Катерина - найгарніша завжди.

"Чоловік ніколи мене не критикував, навіть коли я була вагітна двійнею і виглядала не дуже. У мене були страшні набряки, великий живіт, я себе погано почувала. Для коханого я завжди королева краси, завжди найкраща, і він у цьому плані великий молодець! Навіть коли я сама собі не подобалася і бачила в дзеркалі, що щось не так, чоловік казав: "Боже, яка ти красива"", - поділилася співачка.

Нагадаємо, Катерина і Дімітар у квітні відсвяткували 10-річчя свого шлюбу. Якось виконавиця зізнавалася ТаблоID, як часто їй потрібен секс.