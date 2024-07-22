Заквітчана Бужинська на тлі квітів зворушила романтичним зізнанням від чоловіка. Фото
Співачка Катерина Бужинська показалася шанувальникам у незвичному, суперквітковому образі.
Яскравим фото 44-річна артистка проілюструвала думку про те, завдяки чому "розквітає" жінка, яку люблять.
"Коли чоловік тобі каже: "Ти - найкраща жінка Всесвіту!", а діти це повторюють, то ти дійсно починаєш у це вірити і розцвітаєш на очах, як Квітка!", - поділилася Катя.
"Усім кохання!", - побажала вона.
Як відомо, в квітні Бужинська та її чоловік Дімітар Стойчев відсвяткували 10-ту річницю шлюбу. Нагадаємо, якось Катерина зізналася ТаблоID, скільки сексу їй потрібно для щастя.
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