Заквітчана Бужинська на тлі квітів зворушила романтичним зізнанням від чоловіка. Фото

Співачка Катерина Бужинська показалася шанувальникам у незвичному, суперквітковому образі.

Яскравим фото 44-річна артистка проілюструвала думку про те, завдяки чому "розквітає" жінка, яку люблять.

"Коли чоловік тобі каже: "Ти - найкраща жінка Всесвіту!", а діти це повторюють, то ти дійсно починаєш у це вірити і розцвітаєш на очах, як Квітка!", - поділилася Катя.

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Квітів і компліментів багато не буває - прозоро натякає всім чоловікам Катерина Фото з Instagram Бужинської

"Усім кохання!", - побажала вона.

Як відомо, в квітні Бужинська та її чоловік Дімітар Стойчев відсвяткували 10-ту річницю шлюбу. Нагадаємо, якось Катерина зізналася ТаблоID, скільки сексу їй потрібно для щастя.