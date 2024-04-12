Бужинська з молодшими дітьми погопцювала на травичці під власну пісню. Відео
Співачка Катерина Бужинська та її молодші діти, 7-річні двійнята Катруся і Дмитрик влаштували танці в одному з парків столиці Болгарії, Софії.
Узявшись за руки, трійця гопцювала під квітучими деревами під пісню Бужинської "Романсеро", яка віднедавна зазвучала українською.
Відео 44-річна Катерина поділилася в Instagram, побажавши всім переможної весни.
Нагадаємо, в Бужинської також є 17-річна дочка Олена від попередніх стосунків. Дівчина мешкає та навчається в Німеччині.
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