"Балансувати на межі хаосу": Кухар у яскраво-червоному поділилася лайфхаками, як усе встигати. Фото
Прима-балерина Катерина Кухар поділилася кадрами з нової фотосесії та розповіла про свій шалений розпорядок дня. Вона також поділилася з підписниками власними лайфхаками, як встигнути все.
"Пост-присвята усім, хто примудряється бути одночасно мамою, домробітницею, кухарем, а ще встигає працювати і радіти життю. На цьому фото я – у студії, у блиску софітів, така, якою я є приблизно 5 відсотків мого життя. Але як тільки "годинник б’є 12", Катерина Кухар перетворюється на…домашню господиню, шефа-менеджера побуту і далі за списком". - написала Катерина.
Танцівниця додала, що всі кожного дня ведуть "хореографію" між домом і роботою та поділилася своїми лайфхаками, завдяки яким встигає все.
"1. Секрет успіху – в мультизадачності! Поки одна рука збиває білки для омлету, друга – збирає дитячий рюкзак, а мозок паралельно готує список справ на день. Гармонія у балансі! Якщо балеринам вдається стояти на одній нозі декілька хвилин, то й інші зможуть балансувати на межі хаосу з посмішкою", - зазначила Кухар.
"2. Розклад дня – як репертуар у театрі. Є виступи важливі (наприклад, робота), а є другорядні (як-от скласти речі в шухляду – це можна відкласти на наступний сезон). Список справ краще зробити коротшим, ніж життя. Деколи залишити щось на потім – це теж акт любові до себе", - наголосила балерина.
Окрім цього Катя зауважила, що за день потрібно встигати змінювати ролі: мама, педагог, керівник, шеф-кухар. Однак, завжди треба залишатися собою.
"4. Секрет кухарських шедеврів – у швидкості та простоті. Не переживайте, якщо вечеря не виглядає як страва з мішленівського ресторану. Зате з любов’ю.
5. Прибирання – це наша щоденна репетиція. Головне – не впадати у відчай, коли через п’ять хвилин після прибирання все знову виглядає так само як до нього. Просто уявіть, що це своєрідний "день бабака", тільки з ганчіркою в руках", - додала вона.
Кухар зазначає, що варто дозволяти собі паузу, бо бувають дні, коли зовсім нічого не хочеться.
"Пам’ятайте, дівчата: життя – це не тільки робота і обов’язки, це і про радість маленьких моментів, якими наповнені наші дні. Нехай ваша "танцювальна партія" в рутині буде з любов’ю до себе, посмішкою і без зайвого перфекціонізму. Обіймаю кожну! Ми справжні героїні", - підсумувала Катерина.
Нагадаємо, нещодавно Катерина Кухар показала бекстейдж зйомки зі своїм старшим сином Тимуром та поміркувала про спілкування дорослих та підлітків.
Як відомо, Кухар частенько показує свою молодшу доньку Настю у соцмережах. якось вони разом зняли вірусний танець.