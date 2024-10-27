"Балансувати на межі хаосу": Кухар у яскраво-червоному поділилася лайфхаками, як усе встигати. Фото

Прима-балерина Катерина Кухар поділилася кадрами з нової фотосесії та розповіла про свій шалений розпорядок дня. Вона також поділилася з підписниками власними лайфхаками, як встигнути все.

"Пост-присвята усім, хто примудряється бути одночасно мамою, домробітницею, кухарем, а ще встигає працювати і радіти життю. На цьому фото я – у студії, у блиску софітів, така, якою я є приблизно 5 відсотків мого життя. Але як тільки "годинник б’є 12", Катерина Кухар перетворюється на…домашню господиню, шефа-менеджера побуту і далі за списком". - написала Катерина.

Кухар наголосила, що іноді варто брати паузи у шаленомі ритмі Фото Anna Scheidemann

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Танцівниця додала, що всі кожного дня ведуть "хореографію" між домом і роботою та поділилася своїми лайфхаками, завдяки яким встигає все.

"1. Секрет успіху – в мультизадачності! Поки одна рука збиває білки для омлету, друга – збирає дитячий рюкзак, а мозок паралельно готує список справ на день. Гармонія у балансі! Якщо балеринам вдається стояти на одній нозі декілька хвилин, то й інші зможуть балансувати на межі хаосу з посмішкою", - зазначила Кухар.

Катерина закликала жінок пам'ятати, що у житті є не тільки робота та обов'язки Фото Anna Scheidemann

"2. Розклад дня – як репертуар у театрі. Є виступи важливі (наприклад, робота), а є другорядні (як-от скласти речі в шухляду – це можна відкласти на наступний сезон). Список справ краще зробити коротшим, ніж життя. Деколи залишити щось на потім – це теж акт любові до себе", - наголосила балерина.

Окрім цього Катя зауважила, що за день потрібно встигати змінювати ролі: мама, педагог, керівник, шеф-кухар. Однак, завжди треба залишатися собою.

"4. Секрет кухарських шедеврів – у швидкості та простоті. Не переживайте, якщо вечеря не виглядає як страва з мішленівського ресторану. Зате з любов’ю.

5. Прибирання – це наша щоденна репетиція. Головне – не впадати у відчай, коли через п’ять хвилин після прибирання все знову виглядає так само як до нього. Просто уявіть, що це своєрідний "день бабака", тільки з ганчіркою в руках", - додала вона.

Кухар зазначає, що варто дозволяти собі паузу, бо бувають дні, коли зовсім нічого не хочеться.

"Пам’ятайте, дівчата: життя – це не тільки робота і обов’язки, це і про радість маленьких моментів, якими наповнені наші дні. Нехай ваша "танцювальна партія" в рутині буде з любов’ю до себе, посмішкою і без зайвого перфекціонізму. Обіймаю кожну! Ми справжні героїні", - підсумувала Катерина.

Балерина поділилася власними лайфхаками, як встигнути все Фото Anna Scheidemann

Нагадаємо, нещодавно Катерина Кухар показала бекстейдж зйомки зі своїм старшим сином Тимуром та поміркувала про спілкування дорослих та підлітків.

Як відомо, Кухар частенько показує свою молодшу доньку Настю у соцмережах. якось вони разом зняли вірусний танець.