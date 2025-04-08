Кузнецова у джинсах, топі та чоботях наробила бешкетних кадрів на табуреті й коло батареї
37-річна українська актриса Катерина Кузнецова у капелюсі побешкетувала під променями сонця.
У своєму Instagram зірка запостила фото, де попозувала у джинсах і майці біля батареї.
Нагадаємо, раніше ТаблоID зібрав цікаві факти про зірку, зокрема про її особисте життя та творчість.
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