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Кузнецова у джинсах, топі та чоботях наробила бешкетних кадрів на табуреті й коло батареї

Марія Мельник - 8 квітня, 14:00

37-річна українська актриса Катерина Кузнецова у капелюсі побешкетувала під променями сонця.

У своєму Instagram зірка запостила фото, де попозувала у джинсах і майці біля батареї.

Катерина Кузнецова у джинсах і майці

Судячи з кількості нових фото, акторка обожнює камеру

Фото yurii.kobylianskyi
Кузнецова показала усмішку

Щаслива Катерина радіє квітневому сонцю (яке досі не гріє)


Акторка Кузнецова показала прес

Зірка похизувалася пружним пресом

Кузнецова у джинсах


Кузнецова біля батареї

Коли вимкнули опалення, а за вікном майже 0

Нагадаємо, раніше ТаблоID зібрав цікаві факти про зірку, зокрема про її особисте життя та творчість.

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