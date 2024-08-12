Вагітна дружина Остапчука оголила живіт на дачі свекрів та розказала, як планує народжувати

Марія Мельник 12 серпня, 17:30
Остапчук посвітила животиком

Остапчук попозувала на городі у батьків чоловіка

Дружина шоумена Володимира Остапчука, Катерина, на відміну від деяких зіркових матусь, не приховує свою вагітність.

24-річна жінка закарбовує у мережі кожний свій день в очікуванні майбутнього сина.

Володимир і Катерина завітали в гості до батьків шоумена. Там майбутня мама поласувала домашньою малиною і у фіолетових капцях показала, що таке "стиль".


Ноги дружини Остапчука

Не СELINE єдиним...

До речі, на руках Каті подарунок від чоловіка приблизно за 2500 євро (і ні, це не малина)

До речі, на руках Каті подарунок від чоловіка приблизно за 2500 євро (і ні, це не малина)

Катерина зазначила, що вони з чоловіком готуються до партнерських пологів.

Справедливо
Справедливо

Катя любить своє тіло в особливий період життя і залюбки показує животик навіть у білизні.

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