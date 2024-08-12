Вагітна дружина Остапчука оголила живіт на дачі свекрів та розказала, як планує народжувати

Остапчук попозувала на городі у батьків чоловіка

Дружина шоумена Володимира Остапчука, Катерина, на відміну від деяких зіркових матусь, не приховує свою вагітність.

24-річна жінка закарбовує у мережі кожний свій день в очікуванні майбутнього сина.

Володимир і Катерина завітали в гості до батьків шоумена. Там майбутня мама поласувала домашньою малиною і у фіолетових капцях показала, що таке "стиль".

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Не СELINE єдиним...

До речі, на руках Каті подарунок від чоловіка приблизно за 2500 євро (і ні, це не малина)

Катерина зазначила, що вони з чоловіком готуються до партнерських пологів.

Справедливо

Катя любить своє тіло в особливий період життя і залюбки показує животик навіть у білизні.