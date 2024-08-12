Вагітна дружина Остапчука оголила живіт на дачі свекрів та розказала, як планує народжувати
Дружина шоумена Володимира Остапчука, Катерина, на відміну від деяких зіркових матусь, не приховує свою вагітність.
24-річна жінка закарбовує у мережі кожний свій день в очікуванні майбутнього сина.
Володимир і Катерина завітали в гості до батьків шоумена. Там майбутня мама поласувала домашньою малиною і у фіолетових капцях показала, що таке "стиль".
Катерина зазначила, що вони з чоловіком готуються до партнерських пологів.
Катя любить своє тіло в особливий період життя і залюбки показує животик навіть у білизні.
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