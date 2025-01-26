Остапчук в обтислому ромпері заселфилася з 1-місячним сином на руках

Юлія Леськова 26 січня, 15:36
Катя Остапчук позує для фото
Фото з Instagram Катерини Остапчук

Дружина шоумена Володимира Остапчука, блогерка Катерина Остапчук у своєму Instagram запостила нові фото з маленьким синочком на руках.

Катя у обтислому білому ромпері та з рушником на голові заселфилася у дзеркалі, притискаючи 1-місячного Тимофія до себе.

"Мама", - написала вона.


Катерина Остапчук з сином

Остапчук наробила нових селфі з сином

Катерина Остапчук показала фото з сином

Здається, Катя кайфує від себе у ролі матері

До речі, після пологів Катерина Остапчук швиденько повернулася у свою форму й хвалилася цим перед фоловерами.

Якось Катя розповідала, чи змінилися їхні з Вовою стосунки після народження сина.

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