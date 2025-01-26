Остапчук в обтислому ромпері заселфилася з 1-місячним сином на руках
Дружина шоумена Володимира Остапчука, блогерка Катерина Остапчук у своєму Instagram запостила нові фото з маленьким синочком на руках.
Катя у обтислому білому ромпері та з рушником на голові заселфилася у дзеркалі, притискаючи 1-місячного Тимофія до себе.
"Мама", - написала вона.
До речі, після пологів Катерина Остапчук швиденько повернулася у свою форму й хвалилася цим перед фоловерами.
Якось Катя розповідала, чи змінилися їхні з Вовою стосунки після народження сина.
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