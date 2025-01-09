"Це якщо не брехати": дружина Остапчука у бра показала животик за місяць після пологів
Дружина шоумена Володимира Остапчука, Катерина, яка 10-го грудня минулого року вперше стала мамою, показалася у спідньому за місяць після пологів.
24-річна Остапчук розповіла про свій стан і засвітила якість шкіри на животику.
"Шов досі болить, якщо доторкнутися", - розказала Катерина.
Нагадаємо, раніше Остапчук розказувала, через яку особливість організму їй зробили кесарів розтин при пологах. А ще Катерина розповідала, коли вони з чоловіком зізріють на другу дитину.
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