"Це якщо не брехати": дружина Остапчука у бра показала животик за місяць після пологів

ТаблоID 9 січня, 13:00
Оcтапчук з дитиною
фото з Instagram

Дружина шоумена Володимира Остапчука, Катерина, яка 10-го грудня минулого року вперше стала мамою, показалася у спідньому за місяць після пологів.

24-річна Остапчук розповіла про свій стан і засвітила якість шкіри на животику.

"Шов досі болить, якщо доторкнутися", - розказала Катерина.


Катерина Остапчук у колготках і ліфі

Мама повернула довагітну вагу майже за 10 днів після пологів

Остапчук у ліфі

За словами мами, на дотик живіт поки желейний, однак пружний

Дружина Остапчука посвітила животом

Нагадаємо, раніше Остапчук розказувала, через яку особливість організму їй зробили кесарів розтин при пологах. А ще Катерина розповідала, коли вони з чоловіком зізріють на другу дитину.

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