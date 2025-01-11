Остапчуки привітали сина з першим місяцем тортом зі свічкою та милими фото

Юлія Леськова 11 січня, 09:28
Катерина Остапчук позує з сином для фото
Фото з Instagram Катерини Остапчук

Дружина шоумена Володимира Остапчука, Катерина продовжує звикати до ролі матері та активно веде свій вже "мамський" Instagram. Цього разу вона похвалилася кадрами сина та привітала його з першим місяцем життя.

Катя поділилася кумедними моментами з життя синочка Тимофія, показала його на руках у батька та перше знайомство із солоденьким.

"Тіму сьогодні місяць. Любимо сильно", - написала вона.


Син Володимира Остапчука Тимофій

Перше знайомство маленького Тіма з солоденькою випічкою (спойлер: він розтрощив кондитерський виріб маленьким кулачком)

Син Катерини та Володимира Остапчуків
До речі, в Тіма є старший братик Еван та сестричка Емілія зі сторони батька, які живуть зі своєю мамою за кордоном
Катерина Остапчук показала свого сина
Скріншот з Instagram Катерини Остапчук
Володимир Остапчук зі своїм сином
Цікаво, на кого більше схожий Тім, на свою матусю чи тата?
Катерина Остапчук з маленьким сином

Катя продовжує тішити підписників милим "мамським" контентом

Володимир Остапчук також похвалився сином у своєму профілі та показав милі фото.

"Тимофію Володимировичу 1 місяць", - написав шоумен.

До речі, Катарина та Володимир Остапчук показали личко свого синочка через кілька днів після пологів.

Також подружжя ділилося з підписникам щемливими кадрами з народження Тимофія.

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