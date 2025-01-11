Остапчуки привітали сина з першим місяцем тортом зі свічкою та милими фото

Фото з Instagram Катерини Остапчук

Дружина шоумена Володимира Остапчука, Катерина продовжує звикати до ролі матері та активно веде свій вже "мамський" Instagram. Цього разу вона похвалилася кадрами сина та привітала його з першим місяцем життя.

Катя поділилася кумедними моментами з життя синочка Тимофія, показала його на руках у батька та перше знайомство із солоденьким.

"Тіму сьогодні місяць. Любимо сильно", - написала вона.

Реклама:

Перше знайомство маленького Тіма з солоденькою випічкою (спойлер: він розтрощив кондитерський виріб маленьким кулачком)

До речі, в Тіма є старший братик Еван та сестричка Емілія зі сторони батька, які живуть зі своєю мамою за кордоном

Скріншот з Instagram Катерини Остапчук

Цікаво, на кого більше схожий Тім, на свою матусю чи тата?

Катя продовжує тішити підписників милим "мамським" контентом

Володимир Остапчук також похвалився сином у своєму профілі та показав милі фото.

"Тимофію Володимировичу 1 місяць", - написав шоумен.

До речі, Катарина та Володимир Остапчук показали личко свого синочка через кілька днів після пологів.

Також подружжя ділилося з підписникам щемливими кадрами з народження Тимофія.