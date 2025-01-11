Остапчуки привітали сина з першим місяцем тортом зі свічкою та милими фото
Дружина шоумена Володимира Остапчука, Катерина продовжує звикати до ролі матері та активно веде свій вже "мамський" Instagram. Цього разу вона похвалилася кадрами сина та привітала його з першим місяцем життя.
Катя поділилася кумедними моментами з життя синочка Тимофія, показала його на руках у батька та перше знайомство із солоденьким.
"Тіму сьогодні місяць. Любимо сильно", - написала вона.
Володимир Остапчук також похвалився сином у своєму профілі та показав милі фото.
"Тимофію Володимировичу 1 місяць", - написав шоумен.
До речі, Катарина та Володимир Остапчук показали личко свого синочка через кілька днів після пологів.
Також подружжя ділилося з підписникам щемливими кадрами з народження Тимофія.
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