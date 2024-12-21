"Мама топ": дружина Остапчука в атласному халаті попозувала з їхнім синочком для ніжних кадрів

Фото з Instagram Володимира Остапчука

Дружина шоумена Володимира Остапчука, блогерка Катерина, яка нещодавно вперше стала мамою, показала милі домашні кадри з маленьким сином.

Відео вона поділилася у своєму Instagram. На ньому Катя в атласному костюмі та халаті ніжно-блакитного кольору тримає на руках сина Тіма та цілує його у щічки.

"В артиста перед зйомкою був райдер: 100 мл молока", - написала вона.

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Катя замилувала кадрами з сином

Скріншот з Instagram Катерини Остапчук

Дружина Остапчука також поцікавилася, що б хотіли підписники дізнатися у неї про "мамські теми". У коментарях фоловери Катерини запитали про шрам від кесаревого - чи покаже вона його.

"Я не настільки відверта людина. Але шрам красивий, дуже тоненький і рівний", - відповіла Остапчук.

Також Катерина зазначила, що найулюбленіша частина рутини з маленькою дитиною для неї - прогулянки.

"Пам'ятаю, як у років 6 просила у мами візочок, а вона сказала, що я вже доросла. Мабуть, у той момент заклалися думки, що хочу народити якомога раніше, щоб ніхто мені не забороняв гуляти з візочком. Прорахувалася, але де?" - додала вона.

Молода матуся полюбляє гуляти з синочком

Дружина шоумена знову похвалилася стрункою фігурою після пологів та пожартувала, що у майбутньому заборонить Тіму називати себе мамою при друзях.

"Але мама топ у Тіма, на мою скромну думку. Коли йому буде 18, мені буде 42. Попрошу не називати мене мамою при його друзях", - написала вона.

Катерина дуже швидко прийшла в форму після пологів

Нагадаємо, народження сина Володимира та Катерини Остапчуків знімали на камеру. Сокровенними кадрами подружжя поділилося і з підписниками.

Як відомо, колишня дружина Остапчука, нотаріуска Христина Горняк побажала новонародженому сину екса здоров'я, а йому - набратися сил для суду щодо розподілу майна.