Остапчук та його третя дружина стануть батьками. Відео

Шоумен Володимир Остапчук та його чинна дружина Катерина очікують на дитину. Про це пара оголосила в Instagram, зробивши це в лаконічний та красивий спосіб.

Остапчуки опублікували фрагмент затишного домашнього відео, де разом щось готують. 24-річна Катя вбрана в обтислий ромпер, який підкреслює животик.

Катерина чекає на малюка від Володимира

"Baby Ostapchuk is coming" ("Малюк Остапчук у дорозі"), - підписав 39-річний Вова ролик.

Що ж, скоро Остапчук стане багатодітним батьком і йому перестануть закидати спроби уникнути мобілізації

Катя поділилася першими враженнями від вагітності

Як відомо, для шоумена це буде третій нащадок. Від першого шлюбу, з Оленою Войченко в Остапчука є 11-річна донька Емілія та 6-річний син Еван. Катерина з падчеркою і пасинком не спілкується.

Нагадаємо, завести дитину Володимир планував і зі своєю другою дружиною Христиною. Але в жовтні 2022-го пара, несподівано для багатьох, розлучилася.

У березні 2024-го артист офіційно одружився з Катериною.