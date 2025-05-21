"Мій перший діамант": Репяхова похвалилася подарунком від Павліка

Марія Мельник - 21 травня, 18:00
Репяхова у білому костюмі

Блогерка Катерина Репяхова похизувалася коштовним подарунком від свого чоловіка, співака Віктора Павліка.

У своєму Instagram жінка засвітила на пальці каблучку із діамантом.

Репяхова засвітила діамант від Павліка

Катерина прикрасила руку своїм першим діамантом


Нагадаємо, раінше Репяхова зізнавалася, що чоловік ніяк не привчиться дарувати їй квіти без нагадування. А у листопаді Катерина показувала два найцінніші подарунки від нього.

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