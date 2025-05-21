"Мій перший діамант": Репяхова похвалилася подарунком від Павліка
Блогерка Катерина Репяхова похизувалася коштовним подарунком від свого чоловіка, співака Віктора Павліка.
У своєму Instagram жінка засвітила на пальці каблучку із діамантом.
Нагадаємо, раінше Репяхова зізнавалася, що чоловік ніяк не привчиться дарувати їй квіти без нагадування. А у листопаді Катерина показувала два найцінніші подарунки від нього.
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