Репяхова в розкішній сукні з голими плечима попозувала на сцені під софітами. Фото

Дружина 59-річного співака Віктора Павліка, блогерка Катерина Репяхова, яка нещодавно здивувала своїм виглядом 10 років тому, показала, як пройшов її березень.

В Instagram вона запостила добірку весняних спогадів. На фото 30-річна зірка показала вечірню прогулянку Києвом, відпочинок з 3-річним сином та чимало квітів.

А ще Репяхова продемонструвала ошатну максісукню, в якій сфотографувалася на сцені під світлом софітів.

Блогерка у тренчі та денімі з букетом попозувала на Майдані Незалежності Фото Instagram

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"Березневий рандом. Чудовий місяць, наповнений важливим, приємним, улюбленим, а головне наповнений успіхами сина", — написала кохана співака

Як відомо, Павлік старше за Репяхову на 28 років. Вони познайомились у 2015-му, коли їй був 21 рік, а весілля зіграли у 2020-му. Син Михайло у подружжя народився 2021-го. Минулого року йому поставили діагноз затримки психомовленнєвого розвитку, але хлопчик робить успіхи й вже починає розмовляти. Катерина часто ділиться з підписниками новинами щодо стану дитини.