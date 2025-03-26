Репяхова в розкішній сукні з голими плечима попозувала на сцені під софітами. Фото
Дружина 59-річного співака Віктора Павліка, блогерка Катерина Репяхова, яка нещодавно здивувала своїм виглядом 10 років тому, показала, як пройшов її березень.
В Instagram вона запостила добірку весняних спогадів. На фото 30-річна зірка показала вечірню прогулянку Києвом, відпочинок з 3-річним сином та чимало квітів.
А ще Репяхова продемонструвала ошатну максісукню, в якій сфотографувалася на сцені під світлом софітів.
Як відомо, Павлік старше за Репяхову на 28 років. Вони познайомились у 2015-му, коли їй був 21 рік, а весілля зіграли у 2020-му. Син Михайло у подружжя народився 2021-го. Минулого року йому поставили діагноз затримки психомовленнєвого розвитку, але хлопчик робить успіхи й вже починає розмовляти. Катерина часто ділиться з підписниками новинами щодо стану дитини.