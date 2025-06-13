Дружина Павліка з нагоди 31-річчя показалася в ефектному етнообразі та розказала про головний подарунок

Блогерка і дружина співака Віктора Павліка Катерина Репяхова святкує свій день народження.

З нагоди 31-річчя Катерина запостила фото в етностилі і подякувала за головний дарунок життя.

"Сьогодні мені 31. Я — українка. І це — найбільший подарунок долі. Тут моє коріння. Тут мої мрії. Навіть у складні часи я можу бути щасливою — бо я вдома. Я вдячна Богові за життя, за силу любити, творити, йти своїм шляхом. Україно, дякую тобі. За все", - написала іменинниця.

Катерина обрала образ з білою вишиванкою і яскравим акцентом у вухах

Реклама:

Судячи з усмішки, Катерина задоволена своїм життям

Торт у Репяхової також був незвичний

Катерина також показала, як виглядала у дитячі роки і як змінилася за цей час.

Впізнали іменинницю?

Нагадаємо, за кілька тижнів до свята Катерина показувала, що їй подарував чоловік.

Однак раніше вона зізнавалася, що чоловік ніяк не привчиться дарувати їй квіти без нагадування. А у листопаді Катерина показувала два найцінніші подарунки від нього.