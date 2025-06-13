Дружина Павліка з нагоди 31-річчя показалася в ефектному етнообразі та розказала про головний подарунок
Блогерка і дружина співака Віктора Павліка Катерина Репяхова святкує свій день народження.
З нагоди 31-річчя Катерина запостила фото в етностилі і подякувала за головний дарунок життя.
"Сьогодні мені 31. Я — українка. І це — найбільший подарунок долі. Тут моє коріння. Тут мої мрії. Навіть у складні часи я можу бути щасливою — бо я вдома. Я вдячна Богові за життя, за силу любити, творити, йти своїм шляхом. Україно, дякую тобі. За все", - написала іменинниця.
Катерина також показала, як виглядала у дитячі роки і як змінилася за цей час.
Нагадаємо, за кілька тижнів до свята Катерина показувала, що їй подарував чоловік.
Однак раніше вона зізнавалася, що чоловік ніяк не привчиться дарувати їй квіти без нагадування. А у листопаді Катерина показувала два найцінніші подарунки від нього.
"Працюю над собою": Репяхова зізналася, що вона та Павлік по-різному сприймають затримку розвитку сина
"Мій маестро": Репяхова кадрами з концерту, пологів та з псом-безхатьком привітала Павліка з 59-річчям
"В Україні з таким діагнозом людей приблизно 50": Репяхова про рідкісний розлад у їхнього з Павліком сина та прогнози лікарів