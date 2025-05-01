"В Україні з таким діагнозом людей приблизно 50": Репяхова про рідкісний розлад у їхнього з Павліком сина та прогнози лікарів

Дружина співака Віктора Павліка, блогерка Катерина Репяхова, яка відверто ділиться зі своєю аудиторією історією подолання затримки психомовленнєвого розвитку (ЗПМР) в їхнього сина Михайла, повідомила чергову новину. Виявляється, в хлопчика дуже рідкісний нейрогенетичний розлад.

Як пояснила 30-річна Катя в Insta-сторіс, встановити це допоміг генетичний аналіз. Жінка не стала приховувати емоцій та показалася у сльозах.

"Колись, можливо, розповім все, через що я проходжу. Це сльози щастя після отримання генетичного аналізу. Планування другої вагітності виглядає вже зовсім інакше...", - поділилася Репяхова.

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Михасеві в червні виповниться 4 роки. Тим часом Катерина і Віктор Франкович уже вибрали ім'я для його майбутньої сестрички Скріни з Instagram Репяхової

Зі слів дружини артиста, хоча результати аналізу сина вона отримала деякий час тому, змогла вивчити та осмислити їх лише коли пройшла стадію шоку й неприйняття.

"На сьогоднішній день я чітко знаю діагноз сина, це нейрогенетичний розлад, який саме - не хочу озвучувати. Але він дуже рідкісний, в Україні з таким діагнозом приблизно людей 50. А на весь світ приходиться такий розлад 1 на 80000-100000 людей", - розповіла вона.

Генетичний аналіз допоміг встановити чіткий діагноз хлоп'яті

"Це не аутизм, суть - зовсім інша. Це порушення на рівні передачі сигналів у мозку, яке не видно без глибокої генетичної діагностики. На жаль, таких дітей в Україні може бути значно більше, ніж ми думаємо. Просто замість справжнього діагнозу їм часто ставлять загальні діагнози - ЗПМР або РАС (розлад аутистичного спектру - ред.), через те, що генетичні дослідження ще не так розвинуті і коштують багато", - припустила Катерина.

"Найголовніше, що прогнози хороші. Ключовим в цій історії так само залишається корекція. Я знайшла американську спільноту батьків з таким самим діагнозом і надихаюся їхніми успішними історіями", - додала вона.

59-річний Павлік нещодавно розповів, скільки грошей на місяць вони з дружиною витрачають на розвиток сина

Наскільки стало відомо блогерці, препарати, які допомагатимуть людям із цим розладом, вже на стадії розробки.

На думку спеціалістів, те, що Михасику вже в 2 рочки розпочали нейрокорекцію, значно збільшує його шанси повністю компенсуватися та жити повноцінним життям

Нагадаємо, якось Репяхова розповідала, в який момент зрозуміла, що Михасик відрізняється від більшості ровесників. Як відомо, в лютому блогерка запустила власний подкаст, присвячений життю родин із ненормотиповими дітлахами.