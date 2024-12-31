"Мій маестро": Репяхова кадрами з концерту, пологів та з псом-безхатьком привітала Павліка з 59-річчям

Катерина Репяхова - четверта дружина народного артиста

31-го грудня свій 59-ий день народження святкує співак Віктор Павлік. Свого коханого у Instagram привітала блогерка Катерина Репяхова, обравши цікавий та креативний спосіб.

Жінка змонтувала відео з архівних кадрів із Віктором Франковичем, показавши різні грані його особистості: артиста, чоловіка, батька, а ще людини, яка дуже любить собак і завжи підгодовує чотирилапих безхатьків, яких зустрічає в дорозі.

Катя включила до відео дуже особисті моменти з сімейного відеоархіву

"Коханий, ти - моя найбільша гордість і радість. Твій голос звучить не лише на сцені, а й у моєму серці більшу частину мого життя. Ти - справжній маестро, але для мене ти завжди залишаєшся тим чоловіком, який приносить в наше життя тепло, ніжність і любов. Я захоплююся твоєю силою, мудрістю і тими безмежними можливостями, які ти маєш, щоб зробити цей світ кращим", - написала 30-річна Катя.

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"Бажаю тобі здійснення всіх мрій, здоров’я та безмежного щастя. Ти - моя музика, моє світло, моя любов. З Днем Народження, життя", - привітала вона.

Свого часу Репяхова розказувала, що її чоловік завжди возить в багажнику свого авта сухий собачий корм на випадок таких зустрічей

Як відомо, цей рік був непростим для Віктора Павліка: навесні артист переніс складну операцію на серці.

Нагадаємо, день, коли він зустрів Катю, яка стала його четвертою дружиною, співак називає своїм другим днем народження. Завдяки їй Павлік зміг побороти серйозну алкогольну залежність, через яку навіть потрапляв до реанімації.