Дружина Усика подякувала за літо та поділилася фотоспогадами
Дружина боксера Олександра Усика, Катерина теж вирішила попрощатися з літом та показати підписникам, як воно минуло.
У своєму Instagram Катерина поділилася фотографіями з сімейного відпочинку біля моря та показала дітей за розвагами.
"Літо 2024. Дякую", - підписала світлини дружина спортсмена.
Нагадаємо, Катерина Усик частенько показує фото своєї родини. Нещодавно вона опублікувала кумедний кадр, на якому Олександр цілує свою півмісячну доньку.
Як відомо, сама Катерина теж любить фотографуватися і демонструє гарні фото у своїх соцмережах.
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