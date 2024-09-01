Дружина Усика подякувала за літо та поділилася фотоспогадами

Юлія Леськова 1 вересня, 11:55
Катерина Усик позує для фото
Фото regina_zaliubovska

Дружина боксера Олександра Усика, Катерина теж вирішила попрощатися з літом та показати підписникам, як воно минуло.

У своєму Instagram Катерина поділилася фотографіями з сімейного відпочинку біля моря та показала дітей за розвагами.

"Літо 2024. Дякую", - підписала світлини дружина спортсмена.


Катерина Усик показала старшу доньку

Старша донечка Каті та Саші, Єлизавета

Катерина Усик з молодшою донькою

А ось це - наймолодша Усик, 6-місячна Марійка

Дружина Усика попозувала біля моря

Своє фото дружина спортсмена також показала

Катерина Усик показала своїх синів

Сини Усика - Михайло та Кирил

Олександр Усик з донькою на фото

Ну і звісно Катя показала миле фото чоловіка з маленькою донечкою

Нагадаємо, Катерина Усик частенько показує фото своєї родини. Нещодавно вона опублікувала кумедний кадр, на якому Олександр цілує свою півмісячну доньку.

Як відомо, сама Катерина теж любить фотографуватися і демонструє гарні фото у своїх соцмережах.

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