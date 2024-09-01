Дружина Усика подякувала за літо та поділилася фотоспогадами

Дружина боксера Олександра Усика, Катерина теж вирішила попрощатися з літом та показати підписникам, як воно минуло.

У своєму Instagram Катерина поділилася фотографіями з сімейного відпочинку біля моря та показала дітей за розвагами.

"Літо 2024. Дякую", - підписала світлини дружина спортсмена.

Реклама:

Старша донечка Каті та Саші, Єлизавета

А ось це - наймолодша Усик, 6-місячна Марійка

Своє фото дружина спортсмена також показала

Сини Усика - Михайло та Кирил

Ну і звісно Катя показала миле фото чоловіка з маленькою донечкою

Нагадаємо, Катерина Усик частенько показує фото своєї родини. Нещодавно вона опублікувала кумедний кадр, на якому Олександр цілує свою півмісячну доньку.

Як відомо, сама Катерина теж любить фотографуватися і демонструє гарні фото у своїх соцмережах.