Обручка на пальці та селфі з сідницями: Лопес вперше після подання на розлучення з'явилася на публіці та показала своє літо. Фото
Американська співачка Дженніфер Лопес, яка розлучається зі своїм чоловіком, актором Беном Аффлеком після 2 років шлюбу, була помічена у Лос-Анжелесі із золотою обручкою на безіменному пальці. Також зірка поділилася фото на згадку про літо.
Як пише видання Page Six, це перший вихід співачки після подання заяви на розлучення.
Джей Ло сфотографували, коли вона виходила з чорного автомобіля у районі Беверлі-Хіллз. Зірка була одягнена у джинси-кльош та білий топ з глибоким декольте. На підмізинному пальці її лівої руки була золота обручка, втім невідомо, чи є вона весільною.
Однак Лопес, здається, зовсім не сумує через розлучення з Аффлеком. Навпаки, активно веде стрічку свого Instagram: в останній день літа вона поділилася фото, аби показати, як воно минуло.
"Ох, це було літо", - підписала світлини Джей Ло.
Нагадаємо, за даними інсайдера, Дженніфер Лопес важко переживає розлучення з Беном Аффлеком, адже не хотіла розривати шлюб.
Як відомо, Бену тим часом приписують зустрічі з родичкою загиблого 35-го президента США Джона Кеннеді, акторкою Кік Кеннеді. Проте його представники заперечують знайомство цих двох.
До слова, близьке оточення пари заявляло, що Аффлек дозволив Лопес одноосібно подати на розлучення, аби зменшити хейт в бік колишньої.