Дружина Усика в міні заселфилася з чоловіком в іспанському ліфті

Марія Мельник 6 вересня, 13:15

Дружина боксера Олександра Усика, Катерина, яка нині відпочиває в Іспанії з коханим, замилувала рідкісним спільним контентом.

В Instagram Усик запостила фото луків, зроблене у ліфті.

Подружжя дуже рідко постить фото саме удвох, - здебільшого з дітьми або окремо один від одного.

Олександр і Катерина Усики у ліфті
Неможливо не звернути увагу на чудову форму Катерини після 4 пологів
фото з instagram

Нагадаємо, 25-го серпня пара відсвяткує 15 років разом. Подружжя виховує чотирьох нащадків: старшу доньку Єлизавету, наймолодшу 6-місячну Марійку та синів Михайла і Кирила.

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