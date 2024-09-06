Дружина Усика в міні заселфилася з чоловіком в іспанському ліфті

Дружина боксера Олександра Усика, Катерина, яка нині відпочиває в Іспанії з коханим, замилувала рідкісним спільним контентом.

В Instagram Усик запостила фото луків, зроблене у ліфті.

Подружжя дуже рідко постить фото саме удвох, - здебільшого з дітьми або окремо один від одного.

Неможливо не звернути увагу на чудову форму Катерини після 4 пологів фото з instagram

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Нагадаємо, 25-го серпня пара відсвяткує 15 років разом. Подружжя виховує чотирьох нащадків: старшу доньку Єлизавету, наймолодшу 6-місячну Марійку та синів Михайла і Кирила.