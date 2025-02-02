Сільченко у плетеному кроптопі та крихітних трусиках оголила живіт і стегна на тропічному відпочинку. Фото

Фото з Instagram Каті Сільченко

Дизайнерка Катя Сільченко у своєму Instagram похвалилася стрункою талією на тропічному відпочинку.

Катя заселфилася у дзеркалі у короткому топі з торочками та приспущеній білій спідниці, демонструючи тоненькі трусики.

"Як рефлектор я одразу придбала речі під нову місцевість. І під мій настрій", - написала вона.

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Дизайнерка похвалилася струнким тілом на відпочинку

Нагадаємо, якось в інтерв'ю Катя Сільченко розповіла про знайомство зі своїм нареченим івентмейкером Сергієм Неклевою та про їхній секс.

Також дизайнерка одного разу показала, як ботокс спотворив її обличчя.