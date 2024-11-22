"Не сприймаю кежуальну історію": Сільченко про секс зі своїм нареченим та початок стосунків з ним

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Дизайнерка та засновниця бренду The Coat Катя Сільченко пригадала історію знайомства зі своїм нареченим, 52-річним івентмейкером Сергієм Неклевою.

На YouTube-проєкті Раміни "30+" 40-річна дизайнерка також розповіла про сексуальну сумісність з її обранцем.

"Думала, в цьому місті мені ніхто не подобається. Потім приходжу на Кураж ("Кураж Базар" - перша київська благодійна барахолка - ред.), сиджу, а мій Сергій, він же Картина, дає лекцію, а я його давно знала. Знала, що він був не один, а я була одружена. Він цікавий, слідкував за мною, щось постив, коментував. А я за ним", - пригадала Катя.

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Сільченко і Неклева у день оголошення їхніх стосунків

На "Кураж Базарі" дизайнерка пригадала, що хтось розповів їй про розлучення Сергія, тож вона вирішила підійти і привітатися з ним після його лекції.

"Він щось говорить, а я думаю, який він красивий. Гріє, гріє і пішло в ніжки. Ніжки такі в'ялі і м'якенькі стали. Це така магія. В тебе всередині магніти", - пригадала Катя свої відчуття.

За словами Сільченко під час зустрічі з Сергієм хвилювалася не лише вона.

"Я стою, і ось воно сталося. Ти не можеш головою це описати, думати, просто магніт витягує зсередини і тягне до нього. Думаю, не може бути? Невже він? Він точно розійшовся?", - розказала дизайнерка про свої думки на момент зустрічі.

скрін з відео

А ще Сільченко розповіла про сексуальну сумісність з Сергієм та її важливість загалом.

"Для мене секс — окремий світ, це як театралізована вистава, де у мене головна роль. Я до цього ставлюся як до ритуалів: готуюся, вдень починаю щось писати, надсилаю йому якісь фото. Навколо цього створюю більше атмосфери, зовсім не сприймаю кежуальну історію, на бочок легли і все інше. Тому для мене краще це буде раз на тиждень, але якісний", - зазначила Сільченко.

"Я інколи кажу: "любий, як важливо, що ми по енергетиці з тобою співпали. Уяви, якщо б ти казав: "зранку, ввечері". Я б подумала: "все, біжи, Катю, біжи"". Важливо, що ви сходитесь в цих питаннях", - підбила підсумки Катя.

Нагадаємо, дизайнерка вже була одружена за бізнесменом Камо Багдасаряном. Пара була разом 10 років, з яких 6 у шлюбі. Колишнє подружжя виховує спільну доньку Саті. А з Неклевою дизайнерка заручилася у листопаді 2022-го.